Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексе

Генеральный прокурор Руслан Кравченко

Прокуратура совместно с правоохранительными органами проводит спецоперацию "Бюджет". Генеральный прокурор Руслан Кравченко проинформировал о результатах этой спецоперации за две недели: установлено 1,2 млрд гривен ущерба государству, сообщает УНН.

Как сообщил Генеральный прокурор, в рамках спецоперации начато 129 уголовных производств.

"129 уголовных производств. 259 подозреваемых. Свыше 1,2 млрд грн установленного ущерба государству только за две недели. Это результаты спецоперации "Бюджет", которую прокуратура проводит совместно с правоохранительными органами по всей стране", — говорится в сообщении.

Наибольший ущерб установлен в топливно-энергетическом комплексе: свыше 373 млн грн, сфере развития инфраструктуры: свыше 254 млн грн, управлении государственными и коммунальными предприятиями: почти 127 млн грн. Значительные хищения также выявлены в сфере здравоохранения, земельных отношений и образования.

"Для меня бюджетные преступления — это не про "неэффективное управление" или "ошибки". Это деньги, которые должны были работать на оборону, медицину, восстановление, образование и общины, но вместо этого оказались в чьих-то карманах", — подчеркнул Кравченко.

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Как сообщил Генеральный прокурор, среди подозреваемых — главы общин, их заместители, депутаты местных советов, должностные лица органов государственной власти, руководители государственных и коммунальных предприятий, сотрудники правоохранительных органов и представители частного бизнеса.

По словам Кравченко, это лишь промежуточный результат.

"Мы устанавливаем роль каждого участника схем, движение средств, активы, которые могут быть арестованы для возмещения причиненного государству ущерба. Впереди новые разоблачения и подозрения. Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возвращение государству и приговор для виновных", — резюмировал Генеральный прокурор.

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