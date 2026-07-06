Спецназовцы ГУР показали уничтожение техники и оккупантов на Запорожском направлении

Спецназовцы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских войск на Запорожском направлении.

Украинские разведчики уничтожают топливозаправщики, беспилотники, военную технику, транспорт и личный состав оккупационной армии. Об этом сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН.

В разведке отметили, что украинские бойцы системно разрушают логистическое обеспечение российских войск, лишая противника возможности поддерживать боевые действия.

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают упорную боевую работу на Запорожском направлении — разрушают логистику российской оккупационной армии, ликвидируют захватчиков, их оружие, военную технику и транспорт