Силы обороны Украины поразили аэродром в Крыму, два моста и три склада на ВОТ - Генштаб

В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины поразили аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Там базируются российские самолеты оперативно-тактической и морской авиации. Также поражены два автомобильных моста и три склада боеприпасов противника на других оккупированных территориях, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Степень нанесенного ущерба в настоящее время выясняется. Как отметили в генштабе, один автомобильный мост - через реку Грузский Еланчик в районе населенного пункта Гусельниково Кальмиусского района, а другой - через реку Кальмиус в районе Старомарьевки.

В то же время склады боеприпасов находятся в районах Макеевки Донецкой области, Должанска на Луганщине и Преображенки Херсонской области.

Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов российской федерации на временно оккупированном Крымском полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники