Силы обороны Украины поразили аэродром в Крыму, два моста и три склада на ВОТ - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Также поражены два автомобильных моста и три склада боеприпасов противника на юге и востоке Украины.
В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины поразили аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Там базируются российские самолеты оперативно-тактической и морской авиации. Также поражены два автомобильных моста и три склада боеприпасов противника на других оккупированных территориях, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Степень нанесенного ущерба в настоящее время выясняется. Как отметили в генштабе, один автомобильный мост - через реку Грузский Еланчик в районе населенного пункта Гусельниково Кальмиусского района, а другой - через реку Кальмиус в районе Старомарьевки.
В то же время склады боеприпасов находятся в районах Макеевки Донецкой области, Должанска на Луганщине и Преображенки Херсонской области.
Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов российской федерации на временно оккупированном Крымском полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники
Напомним
В ночь на 26 июня подразделения Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По оценке украинской разведки, ориентировочные потери российской стороны могут составлять десятки миллионов долларов. В ГУР также обнародовали видео поражения цели.