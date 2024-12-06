Спецназ разогнал протестующих у парламента Грузии: что происходит
Киев • УНН
В Тбилиси спецназовцы силой оттеснили протестующих от здания парламента, проводят задержание. Протесты продолжаются из-за решения властей приостановить евроинтеграцию страны.
В Грузии спецназ силой оттеснил протестующих от парламента. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
На девятый день протестов спецназовцы оттеснили протестующих от здания парламента, применяя силу. По сообщениям очевидцев, людей избивают, проводят обыски, а многих задерживают и сажают в полицейские автомобили.
Столкновения между протестующими и правоохранителями не утихают, ситуация остается напряженной.
Напомним
В Тбилиси продолжаются протесты на фоне политического кризиса, вызванного решением партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, проведения новых выборов и восстановления евроатлантического курса страны.
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