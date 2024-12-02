В Грузии набирает обороты волна студенческих и ученических протестов
Киев • УНН
В Батумском университете искусств и других учебных заведениях Грузии студенты объявили забастовку. Протестующие выступают против решения правительства прекратить переговоры с ЕС до 2028 года.
Волна студенческих протестов набирает обороты в высших учебных заведениях Грузии. Забастовку объявили в Батумском университете искусств, передает УНН со ссылкой на Грузия. Online.
Детали
Часть студентов отказывается посещать лекции и присоединяется к проевропейским протестным акциям. Преподаватели выражают поддержку студентам, осуждая и протестуя против решения правительства о прекращении переговоров с Европейским союзом к 2028 году.
Протест провели и студенты профессиональных училищ. С транспарантами "Вперед в Европу" а "мы выбираем европейский путь" студенты колледжа "Блэкси" выразили солидарность участникам акций. К студентам присоединились и школьники.
В знак протеста группа учеников 8-й школы пришла на занятия. Они заявили, что таким образом выражают несогласие с текущими событиями в стране и осуждают применение физической силы против участников акций.
В Грузии уже более 220 задержанных во время протестов: что известно о последствиях беспорядков2 дек. 2024, 10:55 • 14849 просмотров