Спецназ Косово вошел в сербский регион

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Более 200 спецназовцев Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kosovo Online.

Детали

Как отмечает корреспондент издания, силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности. Во время вхождения сил в Северную Митровицу косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. Отмечается, что несмотря на это, обстановка в муниципалитете напряженная, но спокойная.

Перед этим правоохранители Косово объявили об увеличении в грядущих дней присутствия в северных муниципалитетах, где проживают преимущественно косовские сербы.

“Из учитывая нынешнюю ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере”, — отметили в силовом ведомстве.

Напомним 

На севере Косово представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции захватили здание муниципалитетов Зубин-Поток и Косовская-Митровица. Были слышны взрывы и звуки сирен.

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