Спецназ Косова зайшов у сербський регіон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Понад 200 спецпризначенців Косова на броньованих автомобілях зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kosovo Online.
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Як зазначає кореспондент видання, сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку. Під час входження сил у Північну Митровицю косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. Зазначається, що попри це, обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна.
Перед цим правоохоронці Косова оголосили про збільшення в прийдешні дні присутності в північних муніципалітетах, де проживають переважно косовські серби.
“З огляду на нинішню ситуацію й тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі”, — зазначили у силовому відомстві.
Нагадаємо
На півночі Косова представники муніципальної виборчої комісії у супроводі косовської поліції захопили будівлю муніципалітетів Зубин-Потік та Косовська-Мітровіця. Були чути вибухи та звуки сирен.