Специальный посланник президента США: климатический хаос распространится по всей планете

Детали

Выступая перед специальным парламентским комитетом по обороне и изменению климата, специальный посланник президента США по климату предупредил об отмирании коралловых рифов, таянии вечной мерзлоты, а также таянии морского льда в Баренцевом море, Арктике и Антарктике.

Переломные моменты наступают, когда климат постоянно изменяет состояние глобальных явлений, что затем создает петлю обратной связи, что усиливает глобальное потепление.

Например, при таянии вечной мерзлоты выделяется большое количество метана, парникового газа, который считается примерно в 30 раз мощнее углекислого газа, а таяние морского льда означает, что больше солнечной энергии поглощается темной поверхностью воды, а не отражается.

Керри сказал об арктическом льде: "Большое его количество откалывается, идет в море и тает. Мы наблюдаем более высокие темпы повышения уровня моря, чем предполагалось ранее. У нас нет возможности сделать что-нибудь, кроме как адаптироваться или повысить устойчивость".

На вопрос, на какие страны, по его мнению, последствия изменения климата распространятся в ближайшие 50 лет, Керри ответил: "Это распространится на всю планету. Это происходит прямо сейчас. Судан, Южный Судан, Египет, весь этот регион, Африканский Рог в целом сильно заденет, но также и Сахель.

"Каждый год 10 миллионов человек умирают от сильной жары, и в последние несколько дней мы наблюдаем, как в Индии миллионы людей спят на открытом воздухе, надеясь пережить жару, потому что ночью 30 градусов Цельсия, и мы наблюдаем неслыханные температуры в течение дня. Это происходит быстрее, чем многие ожидали, и я думаю, что нам действительно нужно это принять во внимание".

Несмотря на предупреждение, американский дипломат сказал, что он по-прежнему настроен оптимистично и что ограничение глобальной температуры на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня все еще возможно, но "очень сложно".

Он отметил: "Мы, как вид, действительно хороши в инновациях, и когда нас сильно напрягают, мы, как правило, достаточно хорошо находим решение основных проблем — иногда с опозданием и позже, чем должно быть, и с большими последствиями. Но я вижу невероятную активность венчурного капитала, невероятное количество исследований, конечно же, в Великобритании, США и Европе, наши лучшие университеты, колледжи и лаборатории работают сверхурочно, пытаясь найти решение".

Добавим

ООН заявила, что изменение климата уже много лет усугубляет конфликт в Судане, когда группировки и племена конкурируют за все более скудные природные ресурсы. В прошлом месяце боевые действия заставили эвакуировать жителей Запада из столицы Хартума, а Великобритания вывезла более 2000 человек.