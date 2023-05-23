Спеціальний посланець президента США: кліматичний хаос пошириться по всій планеті

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Виступаючи перед спеціальним парламентським комітетом з оборони та зміни клімату, спеціальний посланник президента США з клімату попередив про відмирання коралових рифів, танення вічної мерзлоти, а також танення морського льоду в Баренцевому морі, Арктиці та Антарктиці.

Переломні моменти настають, коли клімат постійно змінює стан глобальних явищ, що потім створює петлю зворотного зв'язку, що ще більше посилює глобальне потепління.

Наприклад, при таненні вічної мерзлоти виділяється велика кількість метану, парникового газу, який вважається приблизно в 30 разів потужнішим, ніж вуглекислий газ, а танення морського льоду означає, що більше сонячної енергії поглинається темною поверхнею води, а не відбивається.

Керрі сказав про арктичний лід: "Велика його кількість відколюється, йде в море і тане. Ми спостерігаємо вищі темпи підвищення рівня моря, ніж передбачалося раніше. У нас немає можливості зробити що-небудь, крім як адаптуватися або підвищити стійкість".

На запитання, на які країни, на його думку, наслідки зміни клімату поширяться протягом найближчих 50 років, Керрі відповів: "Це пошириться на всю планету. Це відбувається прямо зараз. Судан, Південний Судан, Єгипет, весь цей регіон, Африканський Ріг загалом сильно зачепить, але також і Сахель.

"Щороку 10 мільйонів людей помирають від сильної спеки, і в останні кілька днів ми спостерігаємо, як в Індії мільйони людей сплять на відкритому повітрі, сподіваючись пережити спеку, тому що вночі 30 градусів Цельсія, і ми спостерігаємо нечувані температури протягом дня. Це відбувається швидше, ніж багато хто очікував, і я думаю, що нам дійсно потрібно це взяти до уваги".

Незважаючи на попередження, американський дипломат сказав, що він, як і раніше, налаштований оптимістично і що обмеження глобальної температури на 1,5 градуса вище за доіндустріальний рівень все ще можливе, але "дуже складно".

Він зауважив: "Ми, як вид, справді гарні в інноваціях, і коли нас сильно напружують, ми, як правило, досить добре знаходимо вирішення основних проблем — іноді із запізненням і пізніше, ніж має бути, і з більшими наслідками, ніж мало було бути. Але я бачу неймовірну активність венчурного капіталу, неймовірна кількість досліджень, звичайно ж, у Великій Британії, США та Європі, наші найкращі університети, коледжі та лабораторії працюють понаднормово, намагаючись знайти рішення".

Додамо

ООН заявила, що зміна клімату вже багато років посилює конфлікт у Судані, коли угруповання та племена конкурують за дедалі мізерніші природні ресурси. Минулого місяця бойові дії змусили евакуювати жителів Заходу зі столиці Хартума, а Велика Британія вивезла понад 2000 людей.