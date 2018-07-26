Спецразрешения на пользование недрами будут продавать на электронных аукционах

"Минэкологии разработало ряд проектов постановлений об усовершенствовании системы пользования недрами, среди них - проект постановления о реализации пилотного проекта по внедрению порядке проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов с целью упрощения организации аукционов, а также доступности, прозрачности и публичности. этот проект предусматривает улучшение системы продажи спецразрешений с аукционов", - сообщил заместитель министра экологии Виктор Вакараш.



По словам и.о. председателя Госгеонадр Олега Кирилюка, Госгеонедра подготовили 44 участка для выставления на аукцион. Из них - 14 участков на шельфе Черного моря, 30 участков - на суше. Стоимость разрешения будет достигать около 3 млрд грн. Стоимость приобретения геологической информации - 40 млн грн. В данных участках находится более 100 млрд кубометров газа.



Кроме того, правительство одобрило постановление "О внесении изменений в Методику определения стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, предоставляемых в пользование", "О внесении изменения в Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр".



Напомним, за последние полтора года Украина добыла на 700 млн кубов газа больше, чем за предыдущие периоды.