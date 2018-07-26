Спецразрешения на пользование недрами будут продавать на электронных аукционах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Спецразрешения на пользование недрами будут продавать на электронных аукционах. Соответствующее постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов" было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Минэкологии разработало ряд проектов постановлений об усовершенствовании системы пользования недрами, среди них - проект постановления о реализации пилотного проекта по внедрению порядке проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов с целью упрощения организации аукционов, а также доступности, прозрачности и публичности. этот проект предусматривает улучшение системы продажи спецразрешений с аукционов", - сообщил заместитель министра экологии Виктор Вакараш.
По словам и.о. председателя Госгеонадр Олега Кирилюка, Госгеонедра подготовили 44 участка для выставления на аукцион. Из них - 14 участков на шельфе Черного моря, 30 участков - на суше. Стоимость разрешения будет достигать около 3 млрд грн. Стоимость приобретения геологической информации - 40 млн грн. В данных участках находится более 100 млрд кубометров газа.
Кроме того, правительство одобрило постановление "О внесении изменений в Методику определения стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, предоставляемых в пользование", "О внесении изменения в Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр".
Напомним, за последние полтора года Украина добыла на 700 млн кубов газа больше, чем за предыдущие периоды.