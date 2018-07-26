Спецдозволи на користування надрами продаватимуть на електронних аукціонах

"Мінекології розробило низку проектів постанов щодо вдосконалення системи користування надрами, серед них – проект постанови про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів з метою спрощення організації аукціонів, а також доступності, прозорості та публічності. Цей проект передбачає покращення системи продажі спецдозволів з аукціонів", – повідомив заступник міністра екології Віктор Вакараш.



За словами т.в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка, Держгеонадра підготовили 44 ділянки для виставлення на аукціон. Із них – 14 ділянок на шельфі чорного моря, 30 ділянок - на суходолі. Вартість дозволу сягатиме близько 3 млрд грн. Вартість придбання геологічної інформації – 40 млн грн. В даних ділянках знаходиться понад 100 млрд кубометрів газу.



Крім того, уряд схвалив постанови “Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування”, “Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр”.



Нагадаємо, за останні півтора року Україна видобула на 700 млн кубів газу більше, ніж за попередні періоди.