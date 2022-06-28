Жарко и почти без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Жаркая и сухая почти на всей территории Украины погода ожидается во вторник, 28 июня, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 28 июня по стране без осадков.
Лишь в Крыму, днем и в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 16-21°, в восточных областях, Карпатах и на Прикарпатье 12-17°; днем 29-34°, в Крыму 23-28°.
Дополнение
Июль придет с 37-градусной жарой.