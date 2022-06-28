Жарко и почти без осадков: прогноз погоды на сегодня

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13:44 • 28909 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 45010 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46165 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23827 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59005 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Жаркая и сухая почти на всей территории Украины погода ожидается во вторник, 28 июня, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 июня по стране без осадков.

Лишь в Крыму, днем и в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 16-21°, в восточных областях, Карпатах и на Прикарпатье 12-17°; днем 29-34°, в Крыму 23-28°.

Дополнение

Июль придет с 37-градусной жарой.

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