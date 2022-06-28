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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28207 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73068 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115879 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167517 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 165456 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167429 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145777 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114684 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 107891 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304513 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Спекотно та майже без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Спекотно та майже без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 74511 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Спекотна і суха майже на всій території України погода очікується у вівторок, 28 червня, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 28 червня по країні без опадів.

Лише в Криму, вдень і в північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 16-21°, у східних областях, Карпатах та на Прикарпатті 12-17°; вдень 29-34°, в Криму 23-28°.

Доповнення

Липень прийде з 37-градусною спекою.

Українські Національні Новини

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