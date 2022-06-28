Спекотно та майже без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Спекотна і суха майже на всій території України погода очікується у вівторок, 28 червня, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 червня по країні без опадів.
Лише в Криму, вдень і в північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 16-21°, у східних областях, Карпатах та на Прикарпатті 12-17°; вдень 29-34°, в Криму 23-28°.
Доповнення
Липень прийде з 37-градусною спекою.