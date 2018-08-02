Жара в Южной Корее: количество жертв увеличилось

Во многих городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле сегодня температура воздуха достигла 39,6 градусов по Цельсию. В уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса по Цельсию, превысив максимальную величину согласно метеорологическим наблюдениям.



Согласно статистике, с 20 мая до 31 июня этого года в Республике Корее от жары зафиксированы 2355 случаев заболевания, летом прошлого года было 1574 случая.

Напомним, по состоянию на 23 июля в Южной Корее из-за жары летом погибли 10 человек.