Жара в Южной Корее: количество жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи сегодня опубликовал статистику, согласно которой во многих районах обновлены рекорды максимальной температуры. Из-за длительной жаркой погоды с 20 мая по 31 июня в стране погибли 29 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Во многих городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле сегодня температура воздуха достигла 39,6 градусов по Цельсию. В уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса по Цельсию, превысив максимальную величину согласно метеорологическим наблюдениям.
Согласно статистике, с 20 мая до 31 июня этого года в Республике Корее от жары зафиксированы 2355 случаев заболевания, летом прошлого года было 1574 случая.
Напомним, по состоянию на 23 июля в Южной Корее из-за жары летом погибли 10 человек.