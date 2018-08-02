Спека в Південній Кореї: кількість жертв збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Центр контролю та профілактики захворювань Південної Кореї сьогодні опублікував статистику, згідно з якою в багатьох районах оновлені рекорди максимальної температури. Через тривалу спекотну погоду з 20 травня по 31 червня в країні загинули 29 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У багатьох містах температура повітря встановила новий історичний рекорд. У Сеулі сьогодні температура повітря досягла 39,6 градусів за Цельсієм. У повіті Хончхон температура повітря досягла 41 градуса за Цельсієм, перевищивши максимальну величину згідно метеорологічних спостережень.
Згідно зі статистикою, з 20 травня до 31 червня цього року в Республіці Кореї від спеки зафіксовано 2355 випадків захворювання, влітку минулого року було 1574 випадки.
Нагадаємо, станом на 23 липня в Південній Кореї через спеку влітку загинули 10 осіб.