Спека в Південній Кореї: кількість жертв збільшилася

У багатьох містах температура повітря встановила новий історичний рекорд. У Сеулі сьогодні температура повітря досягла 39,6 градусів за Цельсієм. У повіті Хончхон температура повітря досягла 41 градуса за Цельсієм, перевищивши максимальну величину згідно метеорологічних спостережень.



Згідно зі статистикою, з 20 травня до 31 червня цього року в Республіці Кореї від спеки зафіксовано 2355 випадків захворювання, влітку минулого року було 1574 випадки.

Нагадаємо, станом на 23 липня в Південній Кореї через спеку влітку загинули 10 осіб.