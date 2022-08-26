Жара и ветер: погода в Украине на 26 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, в Украине погода будет жаркой. При этом ожидается дождь и штормовой ветер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, сегодня прогнозируют облачность, почти без осадков. Днем в Приазовье местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, а в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
· в северных областях ночью +15+17, днем +30+32 градуса;
· на западе ночью +13+16 градусов, а днем +29+32;
· в восточных областях ночью +17+19, днем +31+33 градуса;
· на юге страны ночью +19+21 градус, а днем +29+32;
· в центральных областях ночью +14+18, днем +30+32 градуса.
Погода в Киеве
В столице ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер восточного направления 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +30+32.