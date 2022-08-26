Спека та вітер: погода в Україні на 26 серпня

Деталі

За даними синоптиків, сьогодні прогнозують хмарність, майже без опадів. Лише вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно східний 5-10 м/с, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

· у північних областях вночі +15 +17, вдень +30 +32 градуси;

· на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +32;

· у східних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси;

· на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +29 +32;

· у центральних областях вночі +14 +18, вдень +30 +32 градуси.

Погода в Києві

В столиці очікується невелика хмарність та без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +30 +32.