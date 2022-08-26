Спека та вітер: погода в Україні на 26 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня, в Україні погода буде спекотною. При цьому очікуються дощі та штормовий вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
За даними синоптиків, сьогодні прогнозують хмарність, майже без опадів. Лише вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно східний 5-10 м/с, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря:
· у північних областях вночі +15 +17, вдень +30 +32 градуси;
· на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +32;
· у східних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси;
· на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +29 +32;
· у центральних областях вночі +14 +18, вдень +30 +32 градуси.
Погода в Києві
В столиці очікується невелика хмарність та без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +30 +32.