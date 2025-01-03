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Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе Киева

Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе Киева

Киев  •  УНН

 • 7181 просмотра

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Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе Киева после атаки рф 1 января. Во время работ вывезли 850 тонн мусора, спасли 4 человека, 2 погибших и 4 пострадавших.

В Киеве спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе, где 1 января упали обломки сбитых вражеских дронов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за вражеского удара здесь погибли два человека, еще четверо пострадали. Чрезвычайники спасли четырех человек.

В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры. В ходе работ сняли и разобрали пять бетонных монолитных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.

К ликвидации последствий привлекались 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС.

Напомним

1 января россия атаковала центр Киева четырьмя шахедами, в результате чего погибли два человека. Семеро пострадавших, включая двух беременных женщин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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