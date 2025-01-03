Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва

У Києві рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі, де 1 січня впали уламки збитих ворожих дронів. Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що через ворожий удар тут загинули дві людини, ще четверо постраждали. Надзвичайники врятували чотирьох людей.

Протягом трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби, волонтери. У ході робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

1 січня росія атакувала центр Києва чотирма шахедами, внаслідок чого загинуло двоє людей. Семеро постраждалих, включаючи двох вагітних жінок.