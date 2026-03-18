Спасатели с начала года спасли 58 человек на водоемах - из них 22 ребенка

С начала 2026 года спасатели ГСЧС спасли десятки людей на водных объектах, в том числе детей. Об этом шла речь на пресс-брифинге в Медиа Центре Украины, передает УНН.

Несмотря на уменьшение количества погибших, ситуация остается напряженной, а количество спасенных свидетельствует о высоких рисках.

С начала года спасены 58 человек, из них 22 ребенка. Это огромные цифры - отметил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Он подчеркнул, что без работы спасателей статистика могла бы быть значительно хуже.

Эта статистика могла бы быть и больше по количеству погибших, если бы не оперативная работа наших подразделений - добавил он.

В Украине вдвое уменьшилось количество погибших на водоемах – ГСЧС