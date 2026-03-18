Рятувальники з початку року врятували 58 людей на водоймах - з них 22 дитини

З початку 2026 року рятувальники ДСНС врятували десятки людей на водних об’єктах, зокрема дітей. Про це йшлося на пресбрифінгу у Медіа Центрі України, передає УНН.

Деталі

Попри зменшення кількості загиблих, ситуація залишається напруженою, а кількість врятованих свідчить про високі ризики.

З початку року врятовано 58 людей, із них 22 дитини. Це величезні цифри - зазначив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Він підкреслив, що без роботи рятувальників статистика могла б бути значно гіршою.

Ця статистика могла би бути і більшою за кількістю загиблих, якби не оперативна робота наших підрозділів - додав він.

