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Спасатели показали последствия ночного удара по Харькову

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Ночью 11 июня Харьков подвергся атаке 17 дронов, что повлекло за собой масштабные пожары, разрушение домов и гибель двух человек. Ранены 37 человек, среди которых пятеро детей.

Спасатели показали последствия ночного удара по Харькову

ГСЧС Харьковщины показала последствия вражеского удара по Харькову в ночь на среду, 11 июня. Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео видны масштабные пожары и разбитые дома. В ГСЧС отметили, что на местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы.

Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий

- говорится в сообщении.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что с 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17-ю ударными дронами типа "шахед" по двум районам города - Слободскому и Основянскому.

Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие автомобили, разбитые окна

- написал Терехов.

Он рассказал, что нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем домов. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

"Все это - обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью", - резюмировал мэр Харькова.

Напомним

В результате ночной атаки вражескими БпЛА по Харькову погибли два человека. По информации мэра города Игоря Терехова, зафиксировано 17 ударов по двум районам города, повреждены многоквартирные и частные дома.

По состоянию на 2:32 количество раненых в результате удара возросло до 37-ми, среди них 5 детей.

В Харькове под завалами ищут 5 человек после удара 7 июня10.06.25, 23:34 • 1478 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков
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