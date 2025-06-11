Спасатели показали последствия ночного удара по Харькову
Киев • УНН
Ночью 11 июня Харьков подвергся атаке 17 дронов, что повлекло за собой масштабные пожары, разрушение домов и гибель двух человек. Ранены 37 человек, среди которых пятеро детей.
ГСЧС Харьковщины показала последствия вражеского удара по Харькову в ночь на среду, 11 июня. Об этом сообщает УНН.
Детали
На видео видны масштабные пожары и разбитые дома. В ГСЧС отметили, что на местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы.
Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что с 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17-ю ударными дронами типа "шахед" по двум районам города - Слободскому и Основянскому.
Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие автомобили, разбитые окна
Он рассказал, что нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем домов. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.
"Все это - обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью", - резюмировал мэр Харькова.
Напомним
В результате ночной атаки вражескими БпЛА по Харькову погибли два человека. По информации мэра города Игоря Терехова, зафиксировано 17 ударов по двум районам города, повреждены многоквартирные и частные дома.
По состоянию на 2:32 количество раненых в результате удара возросло до 37-ми, среди них 5 детей.
В Харькове под завалами ищут 5 человек после удара 7 июня10.06.25, 23:34 • 1478 просмотров