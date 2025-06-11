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Рятувальники показали наслідки нічного удару по Харкову

Київ • УНН

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Вночі 11 червня Харків зазнав атаки 17 дронів, що спричинило масштабні пожежі, руйнування будинків та загибель двох людей. Поранено 37 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

Рятувальники показали наслідки нічного удару по Харкову

ДСНС Харківщини показала наслідки ворожого удару по Харкову в ніч на середу, 11 червня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На відео видно масштабні пожежі та розтрощені будинки. В ДСНС зазначили, що на місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби.

Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків

- йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що з 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу "шахед" по двох районах міста - Слобідському та Основʼянському.

Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна

- написав Терехов.

Він розповів, що кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель. Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

"Усе це - звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню", - резюмував мер Харкова.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА по Харкову загинуло двоє людей. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано 17 ударів по двох районах міста, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Станом на 2:32 кількість поранених внаслідок удару зросла до 37-ми, серед них 5 дітей.

У Харкові під завалами шукають 5 людей після удару 7 червня10.06.25, 23:34 • 1548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків
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