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"Спартак" Трнава - "Днепр-1": последний шанс для украинского клуба остаться в еврокубках

"Спартак" Трнава - "Днепр-1": последний шанс для украинского клуба остаться в еврокубках

Киев • УНН

 • 1231765 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций УЕФА, в котором сыграют «Днепр-1» и словацкий футбольный клуб «Спартак» Трнава, пишет УНН.

Свой нынешний еврокубковый поход “Днепр-1” начинал с второго раунда квалификации Лиги Чемпионов, где по итогу двух матчей уступил греческому “Панатинаикосу” (1:3, 2:2).
Не удалось зацепиться и за Лигу Европы. В третьем раунде квалификации сильнее “[Днепра-1” была чешская “Славия” (0:3, 1:1).

Поэтому, чтобы обеспечить себе хотя бы бы еврокубковую осень “Днепр-1” должен проходить клуб из Словакии.

Где играют, судейская бригада

Матч состоится в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Албании Юджин Джая. Ему будут помогать соотечественники: ассистенты на линиях — Рейдо Авдо, Нертиль Брегаси, реззервный судья — Ольсид Феретай.

Ставки букмекеров, где смотреть матч

В первом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Ставки на победу “Спартака” Трнава принимаются с коэффициентом — 2,19, на ничью — 3,55, на победу украинской команды — 3,35.

При этом, фаворитом двух матчевого противостояния пока что считается “Днепр-1”. На его попадание в групповой этап Лиги Конференций ставки принимаются с коэффициентом — 1,66, на попадание “Спартака” Трнава — 2,25.

В Украине прямая трансляция матча будет доступна на телеканале УНИАН и Youtube-канале FootballHub.

Дополнительно

Ответный матч команды сыграют 31 августа в словацком городе Кошице. Именно там “Днепр-1” проводит свои домашние поединки в еврокубках.

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