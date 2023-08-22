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“Спартак” Трнава — “Дніпро-1”: останній шанс для українського клубу залишитися у єврокубках

“Спартак” Трнава — “Дніпро-1”: останній шанс для українського клубу залишитися у єврокубках

Київ • УНН

 • 1231765 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, відбудеться перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА, у якому зіграють «Дніпро-1» та словацький футбольний клуб «Спартак» Трнава, пише УНН.

Свій нинішній єврокубковий похід “Дніпро-1” розпочинав з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, де за підсумком двох матчів поступився грецькому “Панатінаїкосу” (1:3, 2:2).
Не вдалося зачепитися і за Лігу Європи. У третьому раунді кваліфікації сильнішою за “Дніпро-1” була чеська “Славія” (0:3, 1:1).

Тож, аби забезпечити собі хоча б єврокубкову осінь “Дніпро-1” має проходити клуб зі Словаччини.

Де грають, суддівська бригада

Матч відбудеться у місті Трнава на стадіоні Антона Малатинського. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Албанії Юджин Джая. Йому допомагатимуть співвітчизники: асистенти на лініях — Рейдо Авдо, Нертиль Брегасі, реззервний суддя — Ольсід Феретай.

Ставки букмекерів, де дивитися матч

У першому матчі букмекери віддають перевагу господарям. Ставки на перемогу “Спартака” Трнава приймаються з коефіцієнтом — 2,19, на нічию — 3,55, на перемогу української команди — 3,35.

При цьому, фаворитом двох матчевого протистояння поки що вважається “Дніпро-1”. На його потрапляння до групового етапу Ліги Конференцій ставки приймаються з коефіцієнтом — 1,66, на потрапляння “Спартака” Трнава — 2,25.

В Україні пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Додатково

Матч- відповідь команди зіграють 31 серпня у словацькому місті Кошице. Саме там “Дніпро-1” проводить свої домашні поєдинки у єврокубках.

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