Вспышка полиомиелита в Украине официально завершена - ВОЗ

Детали

Европейское региональное Бюро ВОЗ объявило вспышку полиомиелита в Украине, выявленную в октябре 2021 года, официально завершенной. Страна остановила передачу вируса, который угрожал жизни и будущему ее детей, и предотвратила распространение среди других стран в условиях продолжающейся войны.

Комплексное реагирование на вспышку, инициированное Министерством здравоохранения Украины в декабре 2021 года, с конца февраля 2022 года столкнулось с многочисленными проблемами, включая массовое перемещение населения, разрушение медицинской инфраструктуры и нарушение логистических маршрутов доставки медпродукции, пишут в Центре общественного здоровья.

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"Остановка распространения полиовируса в разгар разрушительной войны является большим достижением и наглядной демонстрацией высокого уровня приверженности правительства Украины обеспечению благосостояния своего населения", — заявили в Бюро ВОЗ в Украине.

Завершение вспышки согласовано с рекомендациями после комплексной оценки вспышки, проведенной партнерами Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (GPEI) и Европейской региональной комиссией по сертификации ликвидации полиомиелита.

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"Сейчас вспышка ликвидирована, но наша работа по предотвращению полиомиелита и других заболеваний, которых можно избежать с помощью вакцин, в Украине продолжается несмотря на все препятствия. Пока полиомиелит будет глобальной угрозой, Украина будет оставаться уязвимой. Поэтому Министерство здравоохранения стремится усилить эпиднадзор за болезнями, которые можно предотвратить с помощью вакцин, и работать над достижением и поддержанием высокого уровня охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Дополнение

30 декабря 2021 года Министерство здравоохранения Украины утвердило план действий в ответ на вспышку полиомиелита, который включал, среди прочих инициатив, кампанию ускоренной иммунизации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не получивших необходимые дозы в ходе плановой иммунизации. Кампания началась в середине февраля 2022 года, но на ее масштаб и темпы существенно повлияла полномасштабная война в Украине.

Справка

Полиомиелит (полио) — вызывает полиовирус, который поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу. В тяжелых случаях - к смерти.

Если вирус попадет на бытовые предметы или игрушки, то непривитый ребенок инфицируется. Как правило, инфицирование начинается с грязных рук, через них и попадает в рот. После этого размножается в кишечнике. Вирус может жить в зараженной слюне или кале инфицированного ребенка в течение многих недель. С испражнениями инфицированного малыша вирус заражает воду и распространяется дальше.

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Лекарства против полиомиелита не существует. Но его можно эффективно предотвратить с помощью прививки.

Схема прививок против полиомиелита такова:



1 доза — в 2 месяца



2 доза — в 4 месяца



3 доза — в 6 месяцев



4 доза — в 18 месяцев



5 доза — в 6 лет



6 доза — в 14 лет



"Всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. Если же вы по каким-то причинам пропустили прививки, как можно быстрее наверстайте их. Для этого обратитесь к своему семейному врачу или педиатру", - отметили в Центре общественного здоровья.

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