В Україні кількість дітей, які отримали планове щеплення, нижче рекомендованої - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Рівень профілактичних щеплень проти 10 інфекційних захворювань, що передбачений Національним календарем, нижче за необхідний, хоча їх можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря чи педіатра, зазначає МОЗ у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Рівень охоплення рутинними щепленнями є нижчим за рекомендовані ВООЗ", - вказали у МОЗ.
За підсумками двох місяців 2023 р., щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) пройшли 13,2% (від річного плану) дітей, одну дозу щеплення проти кору, паротиту, краснухи (КПК) – 15,6%, отримали три дози проти поліомієліту – 15,2%. Необхідний показник за підсумками двох місяців поточного року має становити щонайменше 17% від річного плану, наголосили у МОЗ.
"Вакцини проти цих та інших захворювань, внесені до Національного календаря, в Україні є. Усі вони якісні та безпечні. Тож закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і надолужити пропущені щеплення", - підкреслює МОЗ.
Дитина може отримати профілактичні щеплення у закладі охорони здоров’я, що має договір з Національною службою здоров’я України, без укладеної декларації про медичне обслуговування.
Доповнення
У Центрі громадського здоров'я дали поради, як батькам захистити дитину 5-11 років від COVID-19. Там вказують, що один з найбільш ефективних та доступних для маленьких українців методів - щеплення.
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