В Украине количество детей, получивших плановую прививку, ниже рекомендованного - Минздрав

Детали

"Уровень охвата рутинными прививками ниже рекомендованных ВОЗ", - указали в Минздраве.

По итогам двух месяцев 2023 г., прививки против туберкулеза (БЦЖ) прошли 13,2% (от годового плана) детей, одну дозу прививки против кори, паротита, краснухи (КПК) – 15,6%, получили три дозы против полиомиелита – 15,2%. Необходимый показатель по итогам двух месяцев текущего года должен составлять не менее 17% от годового плана, отметили в Минздраве.

"Вакцины против этих и других заболеваний, внесенные в Национальный календарь, в Украине есть. Все они качественные и безопасные. Поэтому призываем родителей проверить вакцинальный статус своих детей и наверстать пропущенные прививки", - подчеркивает Минздрав.

Ребенок может получить профилактические прививки в учреждении здравоохранения, имеющем договор с Национальной службой здоровьяя Украины, без заключенной декларации о медицинском обслуживании.

Дополнение

В Центре общественного здоровья дали советы, как родителям защитить ребенка 5-11 лет от COVID-19. Там указывают, что один из наиболее эффективных и доступных для маленьких украинцев методов - прививки.

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