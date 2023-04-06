Як вакцинувати від COVID дитину від 5 років - відповідь фахівців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Центрі громадського здоров'я дали поради, як батькам захистити дитину 5-11 років від COVID-19. Там вказують, що один з найбільш ефективних та доступних для маленьких українців методів - щеплення, пише УНН.
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Фахівці вказують, що діти не менше за дорослих хворіють на COVID-19. А курс щеплення проти COVID-19 допоможе дитячому організму набути імунітет до захворювання. "Таким чином навіть в разі інфікування вони уникнуть тяжкого перебігу від захворювання та смерті", - зазначають у ЦГЗ.
В Україні роблять вакцинацію дітям:
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- від 5 до повних 11 років;
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- від 12 років до 17 років.
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Для цих вікових категорій підібрана вакцина та дозування. Наприклад, для щеплення дітей віком від 5-11 років використовують вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech - одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей старших 12 років.
Що зробити?
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- Знайдіть адресу та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від COVID-19 та запишіть дитину на щеплення
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Або
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- Зателефонуйте сімейному лікареві або педіатру, він направить дитину на щеплення.
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Або
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- Зателефонуйте в найближчу поліклініку та спитайте, чи роблять у них щеплення від COVID-19.
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"Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років!" - зазначають фахівці.
Із собою потрібно мати:
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- Свідоцтво про народження дитини
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- Посвідчення особи одного із батьків або опікуна
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Також, як вказано, на місці мають видати та попросити заповнити інформовану згоди батьків або опікунів – форма №063-2/о.
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