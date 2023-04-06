Как вакцинировать от COVID ребенка от 5 лет - ответ специалистов

Детали

Специалисты указывают, что дети не меньше взрослых болеют COVID-19. А курс прививки против COVID-19 поможет детскому организму приобрести иммунитет к заболеванию. "Таким образом даже в случае инфицирования они избегут тяжелого течения заболевания и смерти", - отмечают в ЦОЗ.

В Украине делают вакцинацию детям:



от 5 до полных 11 лет;



от 12 лет до 17 лет.



Для этих возрастных категорий подобрана вакцина и дозировка. Например, для прививки детей в возрасте от 5-11 лет используют вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech - одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет.

Что делать?



Найдите адрес и контакты ближайшего центра или пункта вакцинации от COVID-19 и запишите ребёнка на прививку.



Или



Позвоните семейному врачу или педиатру, он направит ребенка на прививку.



Или



Позвоните в ближайшую поликлинику и спросите, делают ли у них прививки от COVID-19.



"При записи обязательно уточняйте наличие специальной вакцины Comirnaty для детей 5-11 лет!" - отмечают специалисты.

С собой нужно иметь:



Свидетельство о рождении ребенка



Удостоверение личности одного из родителей или опекуна



Также, как указано, на месте должны выдать и попросить заполнить информированное согласие родителей или опекунов – форма №063-2/о.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса: рассказывает эксперт