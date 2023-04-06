Как вакцинировать от COVID ребенка от 5 лет - ответ специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Центре общественного здоровья дали советы, как родителям защитить ребенка 5-11 лет от COVID-19. Там указывают, что один из наиболее эффективных и доступных для маленьких украинцев методов - прививки, пишет УНН.
Детали
Специалисты указывают, что дети не меньше взрослых болеют COVID-19. А курс прививки против COVID-19 поможет детскому организму приобрести иммунитет к заболеванию. "Таким образом даже в случае инфицирования они избегут тяжелого течения заболевания и смерти", - отмечают в ЦОЗ.
В Украине делают вакцинацию детям:
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- от 5 до полных 11 лет;
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- от 12 лет до 17 лет.
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Для этих возрастных категорий подобрана вакцина и дозировка. Например, для прививки детей в возрасте от 5-11 лет используют вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech - одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет.
Что делать?
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- Найдите адрес и контакты ближайшего центра или пункта вакцинации от COVID-19 и запишите ребёнка на прививку.
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Или
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- Позвоните семейному врачу или педиатру, он направит ребенка на прививку.
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Или
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- Позвоните в ближайшую поликлинику и спросите, делают ли у них прививки от COVID-19.
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"При записи обязательно уточняйте наличие специальной вакцины Comirnaty для детей 5-11 лет!" - отмечают специалисты.
С собой нужно иметь:
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- Свидетельство о рождении ребенка
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- Удостоверение личности одного из родителей или опекуна
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Также, как указано, на месте должны выдать и попросить заполнить информированное согласие родителей или опекунов – форма №063-2/о.
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