Спалах поліомієліту в Україні офіційно заверешено - ВООЗ

Деталі

Європейське регіональне Бюро ВООЗ оголосило спалах поліомієліту в Україні, виявлений у жовтні 2021 року, офіційно завершеним. Країна зупинила передачу вірусу, який загрожував життю та майбутньому її дітей, й запобігла поширенню серед інших країн в умовах війни, що триває.

Комплексне реагування на спалах, ініційоване Міністерством охорони здоров'я України у грудні 2021 року, з кінця лютого 2022 року зіткнулося з численними проблемами, включаючи масове переміщення населення, руйнування медичної інфраструктури та порушення логістичних маршрутів доставки медпродукції, пишуть у Центрі громадського здоров'я.

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"Зупинка розповсюдження поліовірусу в розпал руйнівної війни є великим досягненням та наочною демонстрацією найвищого рівня прихильності уряду України забезпеченню добробуту свого населення", — заявили у Бюро ВООЗ в Україні.

Завершення спалаху узгоджено з рекомендаціями після комплексної оцінки спалаху, проведеної партнерами Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (GPEI) та Європейською регіональною комісією із сертифікації ліквідації поліомієліту.

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"Наразі спалах ліквідовано, але наша робота щодо запобігання поліомієліту та іншим захворюванням, яких можна уникнути за допомогою вакцин, в Україні триває попри всі перешкоди. Допоки поліомієліт буде глобальною загрозою, Україна залишатиметься вразливою. Тому Міністерство охорони здоров'я прагне посилити епіднагляд за хворобами, яким можна запобігти за допомогою вакцин, і працювати над досягненням та підтриманням високого рівня охоплення плановою імунізацією по всій країні, щоб захистити кожну дитину", - заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Доповнення

30 грудня 2021 року Міністерство охорони здоров'я України затвердило план дій у відповідь на спалах поліомієліту, який включав, серед інших ініціатив, кампанію прискореної імунізації дітей віком від 6 місяців до 6 років, що не отримали необхідні дози в ході планової імунізації. Кампанія почалася в середині лютого 2022 року, але на її масштаб та темпи суттєво вплинула повномасштабна війна в Україні.

Довідка

Поліомієліт (поліо) — спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу. У важких випадках - до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина інфікується. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них і потрапляє до рота. Після цього розмножується у кишківнику. Вірус може жити в зараженій слині або калі інфікованої дитини протягом багатьох тижнів. З випорожненням інфікованого маляти вірус заражає воду та розповсюджується далі.

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Ліків проти поліомієліту не існує. Але йому можна ефективно запобігти за допомогою щеплення.

Схема щеплень проти поліомієліту така:



1 доза — у 2 місяці



2 доза — у 4 місяці



3 доза — у 6 місяців



4 доза — у 18 місяців



5 доза — у 6 років



6 доза — у 14 років



"Всього шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя. Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, якнайшвидше надолужте їх! Для цього зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра", - зауважили у Центрі громадського здоров'я.

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