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Вспышка кори: в двух школах Винницкой области приостановили обучение

Вспышка кори: в двух школах Винницкой области приостановили обучение

Киев  •  УНН

 • 13288 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за вспышки кори в двух школах Шаргородского района Винницкой области временно остановили образовательный процесс. Об этом УНН сообщили в ГУ "Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины".

Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Шаргородской райгосадминистрации приняла решение временно ограничить обучение в общеобразовательных школах селах Рахны-Лесовые и Копыстырин Шаргородского района.

В селе Рахны-Лесовые в общеобразовательной школе зарегистрировали вспышку кори. Там сегодня заболели уже 15 детей. И местные власти приняли решение прекратить обучение в этой школе до 26 октября.

"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались в связи с религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Они (непривитые дети, – ред) послужили источником инфекций для других детей. Проведены клинические обследования. Там (в селе, – ред.) на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждению родителей, что детей нужно прививать против кори", – отметили в лабораторном центре.

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А в селе Копыстырин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также ввели ограничительные меры. Однако в лабораторного центра нет информации о том, как долго эти меры будут продолжаться.

"В Копыстырине заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости (корью, – ред.) В селе нет чрезвычайной ситуации", – сообщили в лабораторном центре.

Там добавили, что в Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году – уже 1500 случаев.

Напомним, количество больных корью в Украине в течение последней недели выросла на 28%.

Как сообщал УНН, ранее в двух школах Надворнянского района Ивано-Франковской области из-за вспышки кори временно остановили образовательный процесс.

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