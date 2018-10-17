Спалах кору: у двох школах на Вінниччині призупинили навчання

Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шаргородської райдержадміністрації прийняла рішення тимчасово обмежити навчання в загальноосвітніх школах селах Рахни-Лісові та Копистирин Шаргородського району.

У селі Рахни-Лісові в загальноосвітній школі зареєстрували спалах кору. Там на сьогодні захворіли вже 15 дітей. І місцева влада прийняла рішення припинити навчання у цій школі до 26 жовтня.

"Перший осередок цього захворювання на кір з'явився через дітей, які не щеплювалися у зв'язку з релігійним переконанням їхніх батьків. Тобто були відмови від щеплень. Вони (нещеплені діти, – ред) послугували джерелом інфекцій для інших дітей. Проведено клінічні обстеження. Там (у селі, – ред.) на сьогоднішній день ведеться робота щодо імунізації та переконання батьків, що дітей потрібно щеплювати проти кору", – зазначили в лабораторному центрі.

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А у селі Копистирин реєструються поодинокі випадки захворюваності кором. В одній зі шкіл також запровадили обмежувальні заходи. Однак у лабораторного центру немає інформації щодо того, як довго ці заходи триватимуть.

"У Копистирині захворіло 6 дітей, які навчаються безпосередньо у школі. По населеному пункту і сусідніх селах також є випадки захворюваності (на кір, – ред.) У селі немає надзвичайної ситуації", – повідомили у лабораторному центрі.

Там додали, що на Вінниччині минулого року було зареєстровано 106 випадків захворювання на кір, а поточного року – вже 1500 випадків.

Нагадаємо, кількість хворих на кір в Україні протягом останнього тижня зросла на 28%.

Як повідомляв УНН, раніше у двох школах Надвірнянського району Івано-Франківської області через спалах кору тимчасово зупинили освітній процес.