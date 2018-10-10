На Прикарпатті у двох школах призупинили навчання через кір

Так, перший заступник голови РДА Богдан Зеленчук провів позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з ускладненням епідемічної ситуації в закладах освіти Надвірнянського району щодо захворюваності на кір.

У результаті комісія вирішила визнати інформацію про ускладнення епідемічної ситуації у Тисменичанській ЗОШ І-ІІІ ст. і Верхньомайданській ЗОШ І-ІІІ ст. такою, що потребує реагування невідкладних заходів.

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"З метою недопущення подальшого росту захворювання на кір в районі серед учнів шкіл комісія вирішила призупинити навчання Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст. та Верхньомайданської ЗОШ І-ІІІ ст. з 9 жовтня по 12 жовтня та зробити зміни до структури навчального року щодо перенесення осінніх канікул", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через масове захворювання на кір учнів однієї зі шкіл Мукачівського району Закарпатської області в навчальному закладі ввели карантин.



