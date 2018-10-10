На Прикарпатье в двух школах приостановили обучение из-за кори
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В двух школах Надворнянского района Ивано-Франковской области временно остановили образовательный процесс из-за вспышки кори. Об этом сообщила пресс-служба Надворнянской райгосадминистрации, передает УНН.
Так, первый заместитель главы РГА Богдан Зеленчук провел внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с осложнением эпидемической ситуации в учебных заведениях Надворнянского района по заболеваемости корью.
В результате комиссия решила признать информацию об осложнении эпидемической ситуации в Тисменичанской ООШ I-III ст. и Верхньомайданской ООШ I-III ст. таким, который требует реагирования неотложных мер.
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"С целью недопущения дальнейшего роста заболевания корью в районе среди учащихся школ комиссия решила приостановить обучение Тисменичанськой ООШ I-III ст. и Верхньомайданськой ООШ I-III ст. С 9 октября по 12 октября и внести изменения в структуру учебного года о переносе осенних каникул", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за массового заболевания корью учеников одной из школ Мукачевского района Закарпатской области в учебном заведении ввели карантин.