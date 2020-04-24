Вспышка коронавируса среди винницких медиков: ситуацию подняли на национальный уровень, однако виновных так и не нашли

Заседание было проведено по инициативе народных депутатов с участием министра здравоохранения Максима Степанова, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, а докладчиками были глава Винницкой области Владислав Скальский и его подчиненная - директор "медицинского" департамента ОГА Людмила Грабович, увольнения которой и добиваются депутаты уже третий месяц подряд.

"Калиновка" была не готова

По словам депутата Ирины Борзовой, она неоднократно обращалась к руководству области, акцентируя их внимание на неготовности Калиновской больницы к приему больных на COVID-19, где в дальнейшем же произошла массовая вспышка вируса среди медиков - "слегли" сразу 26 рабочих медучереждения.

"Месяц назад, когда Калиновская больница была включена в перечень 10 больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19, инфекционное отделения не работало. И я этот вопрос поднимала. По моему мнению, уже тогда нельзя было включать в перечень базовых эту больницу, потому что она не готова принимать пациентов с коронавирусом.

Из всех 10 базовых больниц лишь в Калиновский больницы на тот момент не было инфекционного отделения. Но, к сожалению, профильный департамент Винницкой ОГА (возглавляемый Людмилой Грабович - ред.) не обратил внимание ни по мнению депутатов, ни по мнению врачей и приняли решение, что Калиновка будет инфекционной больницей, которая будет принимать пациентов с COVID-19 со всей области.

И что произошло? Мои предположения после общения с врачами и гражданами: врачей сразу восьми отделений больницы собрали в одном корпусе, куда в дальнейшем госпитализировали пациентку, лечили ей сердечно-сосудистые заболевания, и только потом оказалось, что у нее COVID-19. При этом медперсонал не был в защитных костюмах, потому что пациентку лечили от коронавируса", - рассказала депутат.

В свою очередь депутат Билозир добавила, что на сегодня из 13 опорных больниц Винницкой области уже 9 - с инфицированными медиками. При этом, руководство области запугивает медиков и скрывает их инфицирование на рабочем месте.

"У меня есть информация, что есть команда директора Департамента здравоохранения (Людмилы Грабович - ред) не давать врачам больничные листы. Есть врач-анестезиолог, который заболел 2 числа, а больничных ему дали только 8. И специально так делается, чтобы показать, что врачи заразились не на рабочем месте, а где-то в быту", - говорит Билозир.

Она отмечает, что сегодня медики, благодаря волонтерам и благотворителям, более или менее обеспечены средствами защиты, но в то время - когда они массово заразились - ничего не было, потому что им выдали 50 масок в месяц, то есть 1-2 в день. И все это вина Людмилы Грабович, которая допустила ряд нелепых управленческих решений, считают депутаты.

Руководство области своей вины не видит, а Минздрав ожидал больше инфицированных медиков

Вместо этого руководство области, в частности глава Владислав Скальский - такую версию не поддерживает и рапортует об эффективной работе в борьбе с коронавирусом. Инфицирование медиков связывает с их бытом.

"Есть 134 подтвержденных случая, когда есть положительный результат у медиков. И только 29 из них заразились от "ковидних" пациентов. Все остальные - либо процесс социализации, или бытовые случаи инфицирования", - отметил он.

Учитывая резонанс ситуации, в Винницкую область была направлена спецкомиссия Минздрава, однако и она виновных не нашла. По словам заместителя министра Ирины Микичак, ситуация в Винницкой области их удивила.

"Да, действительно в Калиновской больнице, как и вообще в Винницкой области, сейчас достаточно много медицинских работников, имеющих лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Но это количество не выходит за пределы ожидаемой нами заболеваемости...

"Наверное не совсем будет восприниматься положительно то, что я скажу, но мы считаем, что организационная работа, проведенная департаментом областной государственной администрации является огромным добрым куском работы, потому что мы можем сравнивать с другими областями", - отметила она.

УНН тоже сравнил ситуацию в Винницкой области с другими областями. По состоянию на 16 апреля, когда стало известно о массовом инфицировании медиков, по данным Минздрава, Винницкая область была на втором месте по количеству инфицированных медиков (112 из 279). Антилидером была Черновицкая область с (158 с 662). Но если на Буковине инфицированный медик был каждым четвертым из обнаруженных, то в Винницкой области - каждый второй. Иными словами, Винницкая область с большим разрывом отличалась от других областей.

Честь и достоинство медиков раздавлены

Буквально вчера в эфире телеканала свою историю заболевания анонимно рассказала медработница больницы в Калиновке. Она убеждена, что медики заражались через решение собрать все отделения в одном корпусе - о чем на Комитете говорили депутаты.

"Восемь отделений были собраны на один этаж. Это была отправная точка. Это было согласовано департаментом винницким, который приезжал и согласовывал. И было решение, что 8 отделений будут расположены на одном этаже - и таким образом произошло заражение", - рассказывает она.

Но больше всего ее возмутило отношение чиновников, которые во всем обвинили их самих и заставили самостоятельно искать себе средства защиты.

"В начале карантина средств защиты практически не было - четыре маски выдавались в неделю. И еще говорилось, что это на черный день. Четыре маски, как вы понимаете, расходуются за один день. Далее ты шьешь себе эти маски, стираешь, гладишь - и снова их одеваешь. Я много прочитала статей из Минздрава, что медики сами виноваты, это бытовой путь заражения, они не придерживались всех эпидемнорм - это меня совсем возмутило. Это меня поразило в самые сердце и душу. Это задело мою честь и достоинство, как человека и медика", - рассказывает женщина.

Говорили два часа - крайних не нашли

"Тупик" - так охарактеризовали ситуацию даже те народные депутаты, которые не имеют округов в Винницкой области. Артем Дубнов отметил, что рапортов власти об эффективности их работы никоим образом не мотивирует врачей, которые действительно оказались в трудном положении и об этом каждый день сообщают депутатов, подчеркивая, что вместо поддержки получают циркуляры и запугивания.

"Я знала, что из этого ничего не будет", - констатировала в конце Лариса Билозир. Она отмечает, что пик эпидемии еще не пройден, а в Винницкой области уже парализована медицинская система.

Двухчасовое обсуждение сверхважной ситуации действительно завершилось ничем - каждый остался при своем.

"И ничего уже тут удивительного, потому что и в дальнейшем у нас в стране "рука руку моет", к сожалению, это реалии нашего времени, когда при инфицировании 123 медиков в Винницкой области, комиссия из Киева сообщила на комитете, что... все хорошо, нарушений не нашли, система здравоохранения в Винницкой области одна из лучших в Украине, лаборатория работает на отлично, все замечательно! Виновных тоже не нашли, но тонко намекнули "сами медики виноваты", - отметила Билозир, призывая премьер-министра вмешаться в ситуацию.

И все же положительный момент есть - после резонанса в Калиновке, местных медиков наконец обеспечили необходимой защитой.

Как рапортуют больницы: местная и районная, кстати возглавляемые супругами Македонских - на сегодняшний день имеющиют даже костюмы биозащиты и респираторы.

"В настоящее время имеются: маска медицинская - 9500 шт., респираторы класса защиты FFP3 - 50 шт., костюмы биозащиты - 98 шт., халаты изоляционные - 168 шт., перчатки нитриловые, латексные, винил - 2500 пар., шапочка медицинская - 1650 шт., защитные щитки - 100 шт., защитные очки - 15 шт. Эти запасы гарантируют защиту для медицинских работников на месяц работы", - сообщил главный врач городской больницы Василий Македонский.

"По состоянию на 22 апреля 2020 года лечебно-профилактические учреждения центра обеспечены средствами защиты медицинских работников первичного уровня оказания медицинской помощи следующим образом: противоэпидемических костюмов одноразовых - 160 шт., масок медицинских - 3910 шт, респираторов FFP2 - 97 шт., респираторов FFP3 - 16 шт., защитных очков - 100 шт., защитных щитков - 10 шт., перчаток - 2400 пар., дезинфицирующих средств - 40, антисептических средств для рук - 25 л., набор для сбора биоматериала - 50, набор ПЦР - 200", - сообщила главный врач районной больницы Людмила Македонская.