Спалах коронавірусу серед вінницьких медиків: ситуацію підняли на національний рівень, проте винних так і не знайшли

Засідання було проведено за ініціативи народних депутатів, за участі міністра охорони здоров’я Максима Степанова, головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, а доповідачами були очільник Вінницької області Владислав Скальський та його підлегла - директор "медичного" департаменту ОДА Людмила Грабович, звільнення якої і домагаються депутати вже третій місяць поспіль.

"Калинівка" була не готова

За словами депутата Ірини Борзової, вона неодноразово зверталася до керівництва області, акцентуючи їх увагу на неготовності Калинівської лікарні до прийому хворих на COVID-19, де в подальшому таки стався масовий спалах вірусу серед медиків - "полягли" одразу 26 робітників медзакладалу.

"Місяць тому, коли Калинівська лікарня була включена у перелік 10 лікарень, які будуть приймати пацієнтів з COVID-19, інфекційне відділення не працювало. І я це питання підіймала. На мою думку, вже тоді не можна було включати у перелік базових цю лікарню, бо вона не готова приймати пацієнтів з коронавірусом.

З усіх 10 базових лікарень лише у Калинівський лікарні на той момент не було інфекційного відділення. Але, на жаль, профільний департамент Вінницької ОДА (очолюваний Людмилою Грабович - ред.) не звернув увагу ні на думку депутатів, ні на думку лікарів і прийняли рішення, що Калинівка буде інфекційною лікарнею, яка буде приймати пацієнтів з COVID-19 зі всієї області.

І що сталося? Мої припущення після спілкування з лікарями та громадянами: лікарів одразу восьми відділень лікарні зібрали в одному корпусі, куди в подальшому госпіталізували пацієнтку, лікували їй серцево-судинні захворювання, і лише потім виявилось, що у неї COVID-19. При цьому медперсонал не був у захисних костюмах, бо пацієнтку лікували не від коронавірусу", - розповіла депутат.

Своєю чергою депутат Білозір додала, що на сьогодні із 13 опорних лікарень Вінниччини вже 9 - з інфікованими медиками. При цьому, керівництво області залякує медиків і приховує їх інфікування на робочому місці.

"У мене є інформація, що є команда директора Департаменту охорони здоров’я (Людмили Грабович - ред) не давати лікарям лікарняні листки. Є лікар-анестезіолог, який захворів 2 числа, а лікарняний йому дали лише 8. І спеціально так робиться, щоб показати, що лікарі заразилися не на робочому місці, а десь у побуті", - каже Білозір.

Вона наголошує, що сьогодні медики, завдячуючи волонтерам і благодійникам, більш-менш забезпечені засобами захисту, але на той час - коли вони масово інфікувалися - нічого не було, бо їм видали 50 масок на місяць, тобто 1-2 на день. І все це провина Людмили Грабович, яка допустила низку недолугих управлінських рішень, вважають депутати.

Керівництво області своєї провини не бачить, а МОЗ очікував більше інфікованих медиків

Натомість керівництво області, зокрема очільник Владислав Скальський - таку версію не підтримує і рапортує про ефективну роботу у боротьбі з коронавірусом. Інфікування медиків пов’язує з їх побутом.

"Маємо 134 підтверджених випадки, коли є позитивний результат у медиків. І лише 29 з них інфікувалися від "ковідних" пацієнтів. Все решта - або процес соціалізації, або побутові випадки інфікування", - зазначив він.

Зважаючи на резонансу ситуацію, у Вінницьку область була направлена спецкомісія МОЗ, проте і вона винних не знайшла. За словами заступниці міністра Ірини Микичак, ситуація на Вінниччині їх не здивувала.

"Так, дійсно у Калинівській лікарні, як і загалом у Вінницькій області, зараз є достатньо багато медичних працівників, які мають лабораторно підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. Але ця кількість не виходить за межі очікуваної нами захворюваності…

"Напевно не зовсім буде сприйматися позитивно те, що я скажу, але ми вважаємо, що організаційна робота, проведена департаментом обласної державної адміністрації є величезним добрим шматом роботи, тому що ми можемо порівнювати з іншими областями", - зазначила вона.

УНН теж порівняв ситуацію на Вінниччині з іншими областями. Станом на 16 квітня, коли стало відомо про масове інфікування медиків, за даними МОЗ, Вінниччина була на другому місці за кількістю інфікованих медиків (112 із 279). Антилідером була Чернівецька область з (158 із 662). Але якщо на Буковині інфікований медик був кожним четвертим з виявлених, то на Вінниччині - кожен другий. Іншими словами, Вінниччина з великим розривом відрізнялася від інших областей.

Честь і гідність медиків розчавлені

Буквально вчора в ефірі телеканалу свою історію захворювання анонімно розповіла медпрацівниця лікарні у Калинівці. Вона переконана, що медики інфікувалися через рішення зібрати усі відділення в одному корпусі - про що на Комітеті говорили депутати.

"Вісім відділень були зібрані на один поверх. Це була відправна точка. Це було узгоджено департаментом вінницьким, який приїжджав та узгоджував. І було рішення, що 8 відділень будуть розташовані на одному поверсі - і таким чином сталось зараження", — розповідає вона.

Але найбільше її обурило ставлення чиновників, які у всьому звинуватили їх самих та змусили самостійно шукати собі засоби захисту.

"На початку карантину засобів захисту практично не було - чотири маски видавались на тиждень. І ще говорилось, що це на чорний день. Чотири маски, як ви розумієте, розходуються за один день. Далі ти шиєш собі ці маски, переш, прасуєш - і знову їх одягаєш. Я багато прочитала статей з МОЗу, що медики самі винуваті, це побутовий шлях зараження, що вони не дотримувались усіх епідемнорм - це мене зовсім обурило. Це мене вразило у самі серце і душу. Це зачепило мою честь і гідність, як людини і медика", — розповідає жінка.

Говорили дві години - крайніх не знайшли

"Глухий кут" - так охарактеризували ситуацію навіть ті народні депутати, які не мають округів у Вінницькій області. Артем Дубнов наголосив, що рапортування влади про ефективність їх роботи жодним чином не вмотивовує лікарів, які дійсно опинилися у скрутному становищі і про це щодня сповіщають депутатів, наголошуючи, що замість підтримки отримують циркуляри та залякування.

"Я знала, що з цього нічого не буде", - констатувала наприкінці Лариса Білозір. Вона наголошує, що пік епідемії ще не пройдено, а на Вінниччині вже паралізована медична система.

Двохгодинне обговорення надважливої ситуації дійсно завершилося нічим - кожен залишився при своєму.

"І нічого вже тут дивного, бо і надалі у нас в країні "рука руку миє", на жаль, це реалії нашого часу, коли при інфікуванні 123 медиків У Вінницькій області, комісія з Києва повідомила на комітеті, що...все добре, порушень не знайшли, система охорони здоров’я на Вінниччині одна з найкращих в Україні, лабораторія працює на відмінно, все чудово! Винних теж не знайшли, але тонко натякнули "самі медики винні", - наголосила Білозір, закликаючи прем’єр-міністра втрутитися у ситуацію.

Та все ж позитивний момент є - після резонансу У Калинівці, місцевих медиків нарешті забезпечили необхідним захистом.

Як рапортують лікарні: місцева і районна, до речі очолювані подружжям Македонських - на сьогоднішній день наявні навіть костюми біозахисту і респіратори.

"У даний час наявні: маска медична – 9500 шт., респіратори класу захисту FFP3 – 50 шт., костюми біозахисту – 98 шт., халати ізоляційні – 168 шт., рукавички нітрилові, латексні, вінилові - 2500 пар., шапочка медична – 1650 шт., захисні щитки – 100 шт., захисні окуляри – 15 шт. Ці запаси гарантують захист для медичних працівників на місяць роботи", - повідомив головний лікар міської лікарні Василь Македонський.

"Станом на 22 квітня 2020 року лікувально-профілактичні заклади центру забезпечені засобами захисту медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги слідуючим чином: протиепідемічних костюмів одноразових - 160 шт., масок медичних – 3910 шт, респіраторів FFP2 - 97 шт, респіраторів FFP3 - 16 шт., захисних окулярів – 100 шт., захисних щитків – 10 шт., рукавичок – 2400 пар., дезінфекційних засобів – 40, антисептичних засобів для рук – 25 л., набір для збору біоматеріалу – 50, набір ПЛР – 200", - повідомила головний лікар районної лікарні Людмила Македонська.