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Вспышка коронавируас в "Молодой гвардии": количество больных детей возросло до 60

Киев  •  УНН

 • 26430 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На сегодня количество больных коронавирусом детей в центре “Молодая гвардия” возросло до 60. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Цитата

“Всего по состоянию на 17:00 18 августа 2021 года в детском центре зарегистрированы 60 случаев инфицирования коронавирусной болезнью (50 детей, 10 вожатых). Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 г. Одесса”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания среди детей дружины “Зоряна”. Дети находятся на изоляции в медико-санитарной части детского центра со средним течением болезни.

В Минздраве заявили, что из центра пока должны вывезти здоровых детей и безопасно доставить их домой.

Утром 18 августа 2021 года при Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсуждали открытие в дружине “Зоряна” дополнительных коек для госпитализации детей.

Детский центр посетил главный государственный санитарный врач Одесской области и директор Департамента здравоохранения ОГА.

Напомним

Информация о вспышке заболевания коронавируса в центре “Молодая гвардия” появилась 16 августа вечером. По разным данным, заболевание было зафиксировано еще 13 августа в около четырех десятков человек.

По состоянию на утро 18 августа сообщалось о 33 больных в лагере “Молодая гвардия”, в которых подозревают “Дельта” штамм.

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