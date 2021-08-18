Спалах коронавірусу у "Молодій гвардії": кількість хворих дітей зросла до 60
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на сьогодні кількість хворих на коронавірус дітей в центрі “Молода гвардія” зросла до 60. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
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“Загалом станом на 17:00 18 серпня 2021 року в дитячому центрі зареєстовано 60 випадків інфікування коронавірусною хворобою (50 дітей, 10 вожатих). Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 м. Одеса”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за останню добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання серед дітей дружини “Зоряна”. Діти перебувають на ізоляції в медично-санітарній частині дитячого центру із середнім перебігом хвороби.
У МОЗ заявили, що з центру наразі мають вивезти здорових дітей з центру і безпечно доправити їх додому.
Зранку 18 серпня 2021 року при Департаменті охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації відбулося засідання оперативного штабу, на якому обговорювали відкриття в дружині “Зоряна” додаткових ліжок для госпіталізації дітей.
Дитячий центр відвідав головний державний санітарний лікар Одеської області та директор Департаменту охорони здоров’я ОДА.
Нагадаємо
Інформація про спалах захворювання коронавірусом в центрі “Молода гвардія” з’явилася 16 серпня ввечері. За різними даними, захворювання було зафіксовано ще 13 серпня у близько чотирьох десятків людей.
Станом на ранок 18 серпня повідомлялося про 33 особи у таборі “Молода гвардія”, в яких підозрюють “Дельта” штам.