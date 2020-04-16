Вспышка COVID-19 в столичном Медгородке: персонал не был обеспечен надлежащей защитой

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36753 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45667 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Киев  •  УНН

 • 97787 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции. УНН стали известны обстоятельства инцидента.

Вспышка инфекции возникла среди медперсонала. На данный момент неизвестно о точном количестве инфицированных. Известно, что, в основном, это медики из отделений неврологии, кардиологии, терапии и травматологии. Сейчас часть медиков отправлена на лечение в Александровскую больницу, другая часть - находятся на амбулаторном лечении.

Причина массового заражения врачей и медсестер банальна - отсутствие надлежащей защиты. Как сообщили УНН сотрудники больницы, даже после того, как заведение было определено опорным для приема больных с пневмонией, не были приняты меры по обеспечению надлежащего уровня защиты персонала: администрация больницы, и, в частности, главврач, не обеспечили персонал защитными костюмами, респираторами, перчатками и очками.

Как ранее сообщалось в УНН, в Киевской городской клинической больнице №6 персонал не обеспечен должным уровнем защиты. В Украине, по состоянию на 16 апреля, 788 медиков заразились коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

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