Спалах COVID-19 у столичному Медмістечку: персонал не був забезпечений належним захистом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусної інфекції. УНН стали відомі обставини інциденту.
Спалах інфекції виник серед медперсоналу. На даний момент невідомо про точну кількість інфікованих. Відомо, що, в основному, це медики з відділень неврології, кардіології, терапії та травматології. Зараз частина медиків відправлені на лікування в Олександрівську лікарню, інша частина - знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Причина масового зараження лікарів і медсестер банальна - відсутність належного захисту. Як повідомили УНН співробітники лікарні, навіть після того, як заклад було визначено опорним для прийому хворих з пневмонією, не було вжито заходів щодо забезпечення належного рівня захисту персоналу: адміністрація лікарні, і, зокрема, головний лікар, не забезпечили персонал захисними костюмами, респіраторами, рукавичками і окулярами.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Київській міській клінічній лікарні №6 персонал незабезпечений належним рівнем захисту. В Україні, станом на 16 квітня, 788 медиків заразилися коронавірусною інфекцією.