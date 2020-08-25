Спад промышленного производства в июле составил 4,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Спад промышленного производства в июле 2020 года против аналогичного периода прошлого года составил 4,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
При этом по сравнению с июнем зафиксирован рост промпроизводства - на 3,9%.
В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,4%, а по сравнению с июнем, с учетом сезонной коррекции, наблюдался рост на 1,4%.
В целом в январе-июле этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%.