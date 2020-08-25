Спад промислового виробництва у липні сягнув 4,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Спад промислового виробництва у липні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року становив 4,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому у порівнянні з червнем зафіксовано зростання промвиробництва - на 3,9%.
Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у липні проти аналогічного періоду минулого року становило 4,4%, а в порівнянні з червнем з урахуванням сезонної корекції, спостерігався ріст на 1,4%.
Загалом у січні-липні цього року промвиробництво в Україні скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7,7%.
Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%.