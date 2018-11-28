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SpaceX отложила запуск Falcon 9 с более чем 60 спутниками для 17 стран

SpaceX отложила запуск Falcon 9 с более чем 60 спутниками для 17 стран

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была в среду доставить на орбиту более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран. Об этом говорится к сообщении, размещенном SpaceX на ее странице в Twitter, сообщает УНН.

Запуск должен был состояться с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в 10:31 по времени Западного побережья США (20:31 по киевскому времени). Речь идет о 64 микроспутниках, которые планировалось запустить на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу госструктур и коммерческих предприятий ряда стран, включая США, Бразилию, Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Канаду, Южную Корею, Австралию, Казахстан, Индию.

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Как отметила SpaceX в Twitter, старт ракеты в среду не состоится “из-за крайне сильного ветра, наблюдаемого на больших высотах” в зоне пуска. При этом, как сообщили в компании, никаких проблем с носителем и грузом не наблюдается. Новая дата запуска Falcon 9 будет объявлена позднее, добавили в SpaceX.

Старт ракеты с микроспутниками, который готовится в сотрудничестве с частной американской компанией Spaceflight Industries, ранее уже переносился. Он был назначен на 19 ноября, однако, по словам SpaceX, специалистам необходимо провести дополнительные проверки ракеты-носителя.

Более 20 спутников из тех, которые должны быть выведены на орбиту, предназначенные для обеспечения потребностей различных высших учебных заведений и исследовательских институтов, включая Университет Северной Каролины в Уилмингтоне (США), Колорадский университет в Боулдере (США), Корейский институт передовых технологий (Южная Корея). В число компаний, спутники которых планируется запустить с помощью Falcon 9, входят Astrocast, Helios Wire, Honeywell Aerospace, NovaWurks.

Как ранее информировал УНН Falcon 9 — группа одноразовых и частично многоразовых двухступенчатых ракет-носителей (РН) тяжелого класса семейства Falcon американской компании SpaceX. “9” — это количество двигателей, установленных на первой ступени ракеты. Длина (высота) эксплуатируемой версии — около 70 м, диаметр — 3,66 м, стартовая масса — до 550 т. Заявленная грузоподъемность — около 8,3 т в геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную.

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