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SpaceX відклала запуск Falcon 9 із більш ніж 60 супутниками для 17 країн

SpaceX відклала запуск Falcon 9 із більш ніж 60 супутниками для 17 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Американська компанія SpaceX відклала на невизначений термін запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була в середу доставити на орбіту понад 60 мікросупутників, призначених для використання компаніями та урядовими структурами 17 країн. Про це йдеться к повідомленні, розміщеному SpaceX на її сторінці в Twitter, інформує УНН.

Запуск повинен був відбутися з бази американських ВПС Ванденберг (штат Каліфорнія) о 10:31 за часом Західного узбережжя США (20:31 за київським часом). Йдеться про 64 мікросупутників, які планувалося запустити на низьку сонячно-синхронну орбіту (висота 600-800 км) на замовлення державних структур та комерційних підприємств ряду країн, включаючи США, Бразилію, Велику Британію, Німеччину, Індію, Іспанію, Італію, Канаду, Південну Корею, Австралію, Казахстан.

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Як зазначила SpaceX у Twitter, старт ракети у середу не відбудеться “через вкрай сильний вітер, що спостерігається на великих висотах” у зоні пуску. При цьому, як повідомили у компанії, ніяких проблем із носієм і вантажем не спостерігається. Нова дата запуску Falcon 9 буде оголошена пізніше, додали у SpaceX.

Старт ракети із мікросупутниками, який готується у співпраці з приватною американською компанією Spaceflight Industries, раніше вже переносився. Він був призначений на 19 листопада, проте, за словами SpaceX, фахівцям необхідно було провести додаткові перевірки ракети-носія.

Більше 20 супутників з тих, які повинні бути виведені на орбіту, призначені для забезпечення потреб різних вищих навчальних закладів і дослідницьких інститутів, включаючи Університет Північної Кароліни у Вілмінгтоні (США), Колорадський університет у Боулдері (США), Корейський інститут передових технологій (Південна Корея). У число компаній, супутники яких планується запустити за допомогою Falcon 9, входять Astrocast, Helios Wire, Honeywell Aerospace, NovaWurks.

Як раніше інформував УНН, Falcon 9 — група одноразових і частково багаторазових двоступеневих ракет-носіїв (РН) важкого класу сімейства Falcon американської компанії SpaceX. “9” — це кількість двигунів, встановлених на першому ступені ракети. Довжина (висота) експлуатованої версії — близько 70 м, діаметр — 3,66 м, стартова маса — до 550 т. Заявлена ​​вантажопідйомність — близько 8,3 т на геоперехідну орбіту і 22,8 т на низьку опорну.

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