SpaceX вирішила відмовитися від оновлення другого ступеня ракети Falcon 9
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Американська компанія-виробник космічної техніки SpaceX вирішила відмовитися від плану модернізувати другий ступінь ракети-носія Falcon 9. Про це повідомив глава компанії Ілон Маск у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.
“До речі, SpaceX більш не планує модифікувати другий ступінь Falcon 9 із метою її повторного використання, — написав він у суботу. — Замість цього прискорюємо розробку космічної транспортної системи BFR. Новий дизайн чудовий”.
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Минулого тижня Маск повідомив, що SpaceX оновить другу сходинку Falcon 9 за зразком BFR. За його словами, перший орбітальний політ нової модифікації був запланований на червень.
Як раніше інформував УНН, Big Falcon Rocket — проект надважкої ракети-носія, яка здатна виводити на орбіту до 100 т корисного вантажу. З матеріалів компанії слідує, що вона складається з двох ступенів — Booster і Ship, причому остання повинна володіти власними двигунами і при цьому мати можливість перевозити вантажі та пасажирів. Передбачається, що систему можна буде використовувати багаторазово.
Falcon 9 — група одноразових і частково багаторазових двоступеневих ракет-носіїв (РН) важкого класу сімейства Falcon американської компанії SpaceX. “9” — це кількість двигунів, встановлених на першому ступені ракети. Довжина (висота) експлуатованої версії — близько 70 м, діаметр — 3,66 м, стартова маса — до 550 т. Заявлена вантажопідйомність — близько 8,3 т на геоперехідну орбіту і 22,8 т на низьку опорну.