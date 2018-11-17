SpaceX решила отказаться от обновления второй ступени ракеты Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Американская компания-производитель космической техники SpaceX решила отказаться от плана модернизировать вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщил в субботу глава компании Илон Маск, передает УНН.
“Кстати, Space X более не планирует модифицировать вторую ступень Falcon 9 с целью ее повторного использования, — написал он в Twitter. — Вместо этого ускоряем разработку космической транспортной системы BFR. Новый дизайн замечательный”.
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На прошлой неделе Маск сообщил, что SpaceX обновит второе место Falcon 9 по образцу BFR. По его словам, первый орбитальный полет новой модификации был запланирован на июнь.
Как ранее информировал УНН, Big Falcon Rocket — проект сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что она состоит из двух ступеней — Booster и Ship, причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.
Falcon 9 — группа одноразовых и частично многоразовых двухступенчатых ракет-носителей (РН) тяжелого класса семейства Falcon американской компании SpaceX. “9” — это количество двигателей, установленных на первой ступени ракеты. Длина (высота) эксплуатируемой версии — около 70 м, диаметр — 3,66 м, стартовая масса — до 550 т. Заявленная грузоподъемность — около 8,3 т в геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную.