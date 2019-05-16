SpaceX на сутки отложила запуск ракеты Falcon 9 c 60 интернет-спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Компания SpaceX отложила на сутки запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с первой партией интернет-спутников проекта Starlink, предназначенных для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает УНН.
Старт должен был состояться 23:00 по времени Восточного побережья США (6:00 по киевскому времени) с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, однако из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра — его перенесли. Следующая попытка будет предпринята 17 мая в 05:30 по Киеву.
12 мая владелец SpaceX Илон Маск предположил, что в первой миссии “многое пойдет не так”. Он также заявил, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется не менее шести запусков с 60 спутниками, а для среднего — 12.
В начале месяца, Blue Origin владельца Amazon успешно испытала свою суборбитальную ракету.