SpaceX на добу відклала запуск ракети Falcon 9 c 60 інтернет-супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Компанія SpaceX відклала на добу запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 з першою партією інтернет-супутників проекту Starlink, призначених для створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку. Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter, передає УНН.
Старт повинен був відбутися 23:00 за часом Східного узбережжя США (6:00 за київським часом) з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида, однак через несприятливі погодні умови — сильний вітер — його перенесли. Наступна спроба буде зроблена 17 травня в 05:30 за Києвом.
12 травня власник SpaceX Ілон Маск припустив, що в першій місії “багато що піде не так”. Він також заявив, що для забезпечення мінімального інтернет-покриття буде потрібно не менше шести запусків з 60 супутниками, а для середнього — 12.
На початку місяця, Blue Origin власника Amazon успішно випробувала свою суборбітальну ракету.