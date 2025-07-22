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Создатели "Южного Парка" заключили пятилетнее соглашение с Paramount на 1,5 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Компания Paramount заключила соглашение со сценаристами "Южного Парка" Треем Паркером и Мэттом Стоуном о приобретении глобальных стриминговых прав на сериал за $1,5 миллиарда. Это позволит мультфильму перейти на платформу Paramount+, завершив трансляцию на HBO Max.

Создатели "Южного Парка" заключили пятилетнее соглашение с Paramount на 1,5 миллиарда долларов

Компания Paramount договорилась со сценаристами и продюсерами "Южного Парка" Треем Паркером и Мэттом Стоуном о приобретении глобальных стриминговых прав на сериал. Сделка стоимостью 1,5 миллиарда долларов позволит мультфильму перейти на платформу Paramount+, завершив этап трансляции на HBO Max, пишет УНН со ссылкой на Latimes.

Paramount согласилась купить глобальные права на трансляцию "Южного Парка", чтобы впервые вывести сериал на цифровой сервис компании Paramount+ в США 

- сообщили три источника, близкие к переговорам, но не имевшие права комментировать ситуацию.

Сделка между компанией Paramount и создателями культового мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном, оформленная через их продюсерскую компанию Park County, "предусматривает передачу прав на глобальную трансляцию за 300 миллионов долларов в год", сообщили два источника, осведомленные с деталями контракта, которые не могут комментировать сделку публично, поскольку она еще не окончательна.

В итоге, пятилетняя договоренность обеспечит прибыль в 1,5 миллиарда долларов только за стриминг, подтверждая статус "Южного Парка" как одной из самых ценных телевизионных франшиз в мире. Согласно условиям контракта, Park County обязуется выпускать 10 новых эпизодов ежегодно.

Дополнение

Paramount стремилась вернуть сериал "домой". Еще в 2019 году тогдашнее руководство компании передало лицензию на шоу конкуренту - HBO Max, ведь стриминговая платформа Paramount тогда только разрабатывалась. Срок действия соглашения с HBO Max истек в конце июня.

Весной Paramount предложила Warner Bros. Discovery, которой принадлежит HBO Max, вариант совместной лицензии на сериал. Это позволило бы Стэну, Кайлу, Картману и Кенни появляться сразу на двух платформах - Paramount+ и HBO Max. Однако, по словам одного из источников, переговоры с Warner Bros. Discovery провалились в течение выходных и в понедельник, и Paramount решила действовать самостоятельно.

Обе стороны стремились согласовать договоренность до среды - именно тогда на канале Comedy Central должен стартовать 27-й сезон сериала. Дату премьеры уже приходилось переносить из-за внутренних процессов в компании, поскольку Paramount готовится к продаже активов Skydance Media Дэвида Эллисона. Paramount и Skydance также пытались избежать публичного скандала, поскольку Паркер и Стоун должны выступить в четверг на Comic-Con в Сан-Диего.

Соглашение, подписанное еще в 2007 году, гарантирует компании Park County почти половину прибыли от стриминга сериала - через совместное предприятие с Paramount под названием South Park Digital Studios. Этот механизм позволит Paramount компенсировать примерно половину суммы лицензионной платы, которую она согласилась выплатить за права на показ.

В понедельник стороны воздержались от комментариев.

"Симпсоны" будут выходить до 2029 года, но эпизодов будет меньше13.06.25, 17:10 • 3608 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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